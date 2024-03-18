Клопп назвал «немного глупым» вопрос журналиста после 3:4 от «МЮ»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас»
Юрген Клопп повздорил с журналистом после поражения от «МЮ» в Кубке Англии.
В 1/4 финала «Ливерпуль» уступил в дополнительное время (3:4).
– Обычно интенсивность – второе имя вашей игры, почему в дополнительное время стало так тяжело?
– Немного глупый вопрос, должен сказать. Не знаю, сколько матчей мы сыграли за последнее время. Я не знаю точно, сколько игр провел «Юнайтед». Это спорт.
Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, посчитали его хорошим.
– Значит, [у «Ливерпуля»] слишком много матчей?
– О, да ладно вам, вы явно не в лучшей форме, и у меня не хватит на вас нервов, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Клопп назвал «немного глупым» вопрос журналиста после 3:4 от «МЮ»: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас»
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