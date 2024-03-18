Юрий Лодыгин: в сборной России есть пара футболистов, готовых к Европе

Вратарь «Панатинаикоса» и сборной России Юрий Лодыгин рассказал, кто из молодых российских футболистов готов выступать в европейских клубах.

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«Думаю, в сборной есть точно два-три футболиста, которые уже готовы играть в Европе. Это нелегко, не говорю, что они поедут и сразу станут основными. Но уровень легко позволяет туда поехать, ничего такого особенного нет. Главное — подход, менталитет, спокойствие, концентрация и серьёзность», — приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

Напомним, Юрий Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016. В марте подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.