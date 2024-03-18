Пирс Морган назвал Юргена Клоппа "болваном"

Известный британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за его комментарии после проигранного «Манчестер Юнайтед» (3:4) матча 1/4 финала Кубка Англии. Завершая общение с журналистами, немецкий специалист сказал одному из корреспондентов: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».

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«Клопп — ужасно бесчувственный болван и неудачник», — написал Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра проводилась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время.