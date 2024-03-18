Кафанов рассказал, какие вратари имеют преимущество при попадании в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «Матч ТВ», что при вызове голкиперов в национальную команду обращает внимание на стиль игры клубов, за которые они выступают.

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На учебно‑тренировочный сбор сборной России, который стартовал в Новогорске 14 марта, из вратарей были вызваны Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

— При прочих игровых равных место в воротах получит тот, кто в своем клубе побеждает в последних матчах или проигрывает?

— Ни то, ни другое. Мы не смотрим на результаты, а смотрим на качество игры вратаря. При прочих равных условиях преимущество получает тот вратарь, чья команда играет в том стиле, при котором голкипер часто задействуется в роли полевого футболиста, — сказал Кафанов «Матч ТВ».

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с Сербией, игра с командой Парагвая состоится 25 марта. Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.