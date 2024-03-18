Промес может провести несколько лет в тюрьме ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может остаться в тюрьме ОАЭ на несколько лет, сообщает издание De Telegraaf.

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По информации источника, процесс по экстрадиции Квинси в Нидерланды может затянуться. Сейчас футболист «Спартака» находится в камере с несколькими заключенными, его кормят только рисом и курицей. Отмечается, что если бы Промес не сбежал с места ДТП, он отделался бы обычным штрафом.

Недавно стало известно, что Промес 15 января врезался в автобус в ОАЭ и сбежал с места аварии, не сообщив об этом никому из «Спартака». После этого Квинси улетел в Москву, чтобы вернуться обратно в ОАЭ вместе с командой на сборы красно-белых. Во второй раз Промеса в Россию уже не выпустили и арестовали.

В Нидерландах Промес был приговорен к 7,5 годам лишения свободы: 6 лет за контрабанду наркотиков, 1,5 года за нанесение ножевых ранений.

«Спартак» провел без Промеса три матча. Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и проиграли «Факелу» (0:2) в РПЛ, а также обыграли «Оренбург» (3:1) в Кубке России.

Контракт 32-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.