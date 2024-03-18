Стало известно, чем питается Промес в тюрьме в ОАЭ

Независимый журналист из ОАЭ Мазхар Фаруки, который хорошо знаком с делом нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, рассказал, чем питается футболист в тюрьме. По сведениям журналиста, заключённых не держат на одной лишь воде с хлебом, о чём ходят слухи в СМИ. Промеса кормят рисом с курицей.

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На страницах издания De Telegraaf Фаруки отмечает, что заключённым предоставили одежду. Также при необходимости им дают лекарственные препараты.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.