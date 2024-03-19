Спаллетти объяснил запрет играть в PlayStation в расположении сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил запрет футболистам играть в PlayStation в расположении национальной команды.

«Меня не устраивает, что некоторые футболисты не спят по ночам и потом хуже играют в футболке сборной Италии», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

Напомним, прошлым летом Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии. За время своей тренерской карьеры Спаллетти выигрывал Кубок Италии (дважды), Российскую Премьер-Лигу (дважды), Кубок и Суперкубок России и Серию А. Вместе с «Наполи» Лучано выиграл чемпионский титул в сезоне-2022/2023, для неаполитанцев он стал первым за последние 33 года.

Под руководством Спаллетти сборная Италии квалифицировалась на чемпионат Европы, который пройдёт грядущим летом в Германии.