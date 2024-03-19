Захарян заявил, что жизнь в Испании дешевле, чем в России

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сравнил траты в России и Испании.

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», – приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

В 2023 году Захарян признавался, что из-за взятой ипотеки ему мало 100 тысяч рублей для жизни в России.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.

Быстров – о Захаряне: пока у него не складывается карьера – это факт

В 31 матче этого сезона Арсен забил один гол и сделал одну голевую передачу, а также заработал две желтые карточки. Среднее время на поле – 46 минут.