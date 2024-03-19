«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции

«Фенербахче» готов сняться с чемпионата Турции из-за нападения болельщиков «Трабзонспора» на игроков команды в матче 30-го тура внутреннего первенства. 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров клуба, на котором будет рассмотрен этот вопрос, сообщает пресс-служба турецкого клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

Напомним, после финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие игроки гостей.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место, имея в своём активе 79 очков. «Трабзонспор» после 30 туров располагается на третьей строчке с 49 очками. На первом месте находится «Галатасарай», который после аналогичного количества матчей имеет в своём активе 81 очко.