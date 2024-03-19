Юношеская сборная России U‑17 проведет два матча с «Црвеной Звездой» в Сербии

Юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) проведет два контрольных матча против «Црвены Звезды» на сборе в Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Сбор национальной команды проходит на базе белградского клуба, матчи пройдут 22 и 25 марта. Состав «Црвены Звезды» будет представлен футболистами старшего возраста.