Юношеская сборная России U‑17 проведет два матча с «Црвеной Звездой» в Сербии

Юношеская сборная России U‑17 проведет два товарищеских матча с «Црвеной Звездой» в Сербии
Юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) проведет два контрольных матча против «Црвены Звезды» на сборе в Сербии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Сбор национальной команды проходит на базе белградского клуба, матчи пройдут 22 и 25 марта. Состав «Црвены Звезды» будет представлен футболистами старшего возраста.
— На этом сборе у нас будет две контрольные игры с «Црвеной Звездой», которая будет представлена футболистами старшего возраста. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. На фоне хорошего оппонента можно еще раз оценить качество наших футболистов, посмотреть, над чем нам нужно будет работать в дальнейшем. В этом плане мы ожидаем, что сбор будет плодотворным, — сказал старший тренер юношеской сборной России U‑17 Андрей Аксёнов.