В России могут завести уголовное дело на Промеса

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес может избежать шестилетнего срока в Нидерландах за контрабанду почти полутора тонн кокаина благодаря возможному уголовному делу в России — за систематическую неуплату налогов. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Как сообщает источник, Промес задолжал ФНС 397 тыс рублей еще до того, как улетел на сборы в ОАЭ. Все это время ведомство оповещало его о том, что необходимо выплатить задолженность, а футболист игнорировал уведомления. Из-за этого налоговая служба теперь может обратиться в суд, чтобы взыскать требуемую сумму. Сейчас Промес не сможет выплатить долг из-за нахождения в тюрьме ОАЭ.

В качестве одного из вариантов освобождения Промеса из дубайской тюрьмы называется возбуждение уголовного дела в России. Сначала правоохранители заведут на него уголовное дело, объявят в розыск, а потом попросят ОАЭ об экстрадиции.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. В Дубае он попал в ДТП, а затем скрылся с места происшествия.