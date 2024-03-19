Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

Врачи дважды пытались реанимировать спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина. Подробности его состояния незадолго Baza сообщает в Telegram.

Как стало известно изданию, после того, как Уткина доставили в больницу, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за тромбов в организме журналиста произошла остановка кровообращения.

Также отмечается, что медики реанимировали комментатора в течение 16 минут. Его удалось вернуть к жизни, но впоследствии кровообращение снова остановилось. Спасти Уткина не удалось.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Уткин был госпитализировали после того, как у него оторвался тромб. Отмечалось, что в октябре 2023 у него был диагностирован атеросклероз.

О смерти Уткина стало известно вечером, 19 марта. Комментатору было 52 года.