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Губерниев о смерти Уткина: «Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Комментаторский цех осиротел»

Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.

Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.

«Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране… Комментаторский цех осиротел…. Слов нет… 🙏🙏🙏» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
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