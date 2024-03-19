Губерниев о смерти Уткина: «Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Комментаторский цех осиротел»
Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.
Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.
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Губерниев о смерти Уткина: «Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Комментаторский цех осиротел»
Татьяна Тарасова: «Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор»