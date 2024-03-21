Дисквалификация Жуниора осталась в силе

Дисквалификация Винисиуса Жуниора осталась в силе.

Вингер «Реала» пропустит матч против «Атлетика» в 30-м туре Ла Лиги из-за перебора желтых карточек. Предупреждение в игре с «Осасуной» стало для бразильца пятым в этом сезоне.

Мадридский клуб обратился в комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с просьбой отменить последнюю желтую карточку Винисиуса. Клуб утверждал, что поведение игрока было связано с провокациями со стороны фанатов соперников, а также с пассивной реакцией судей на них.

Комитет оставил дисквалификацию игрока в силе.