Знакомый Василия Уткина рассказал о редком качестве комментатора

Журналист Василий Уткин был очень грамотным комментатором и много знал про футбол, рассказал советский футболист, защитник сборной СССР Владимир Пономарев. О редком качестве Уткина он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«В этом году где-то мы с ним виделись, общались. Он очень хорошо всегда говорил про футбол, был эрудирован в этом плане. Потому что многие комментаторы неграмотны, знают только имена, фамилии и все. А он разбирался во всех тонкостях футбола. Это редко бывает», — поделился Пономарев.

Василий Уткин умер на 53-м году жизни. Об этом сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Позднее сообщение о смерти комментатора было опубликовано в его Telegram-канале. Также факт смерти подтвердили родные журналиста.

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Василий Уткин работал журналистом с 1989 года. Карьеру он начал на канале НТВ. Журналист стал известен благодаря еженедельной программе «Футбольный клуб». В 1999 году передачу закрыли. До 2015 года он был главным редактором спортивных каналов компании «НТВ-Плюс». В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.