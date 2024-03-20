В «Реале» приняли решение по соглашению с Андреем Луниным

Вратарь «Реала» Андрей Лунин в скором времени получит предложение по новому контракту от мадридского клуба.

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Как сообщает Relevo, «Реал» сделает Лунину «очень убедительное» предложение. Вероятность успешного исхода переговоров оценивается высоко, поскольку сам вратарь также хочет остаться. Отмечается, что в клубе впечатлены игрой голкипера в текущем сезоне.

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.