Экс-игрок сборной Турции Эрсен Мартин умер в возрасте 44 лет

Экс‑игрок сборной Турции по футболу Эрсен Мартин скончался в возрасте 44 лет, сообщает пресс‑служба «Трабзонспора», за который он ранее выступал.

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По данным Medyascope, Мартин проходил лечение после разрыва аорты, а 10 марта он был доставлен в реанимацию.

— Мы выражаем соболезнования семье и близким Эрсена, — говорится в сообщении.

Нападающий играл за немецкий «Нюрнберг», испанский «Рекреативо», несколько турецких клубов, в том числе «Бешикташ», «Сивасспор» и «Трабзонспор». Также на счету Мартина три матча в составе сборной Турции, в которых он не отметился результативными действиями.