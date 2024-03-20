Семшов хочет оценить уровень российских легионеров в матчах за сборную

Экс-хавбек сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящих матчах национальной команды в рамках мартовских сборов.

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«Безусловно, хорошо, что наша сборная сыграет с такими сильными соперниками. Мы сможем оценить, в каком состоянии команда на фоне именитых команд. Конечно, хочется увидеть наших легионеров, которые не были давно в деле. И на сколько мы видим главный тренер Валерий Карпин вызвал всех сильных футболистов», – цитирует Семшова «СЭ».

Отечественный коллектив сыграет в Москве в два матча: против Сербии (21 марта) и против Парагвая (25 марта).

Сборная России впервые проведет матч против европейской команды после отстранения национальной команды в феврале 2022 года.

Национальная команда не проигрывает в четырех матчах подряд. Всего при Карпине сборная России провела 18 матчей, в которых одержала девять побед, семь раз играла вничью и дважды уступала.