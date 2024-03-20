Сборные России и Сербии по футболу для слепых провели матч в Москве

Сборные России и Сербии по футболу для слепых провели товарищеский матч в манеже «Динамо» Москве, сообщает корреспондент «Матч ТВ».

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Для людей с нарушением зрения организаторы встречи продемонстрировали новые возможности, которые стали доступными благодаря приложению «Особый взгляд» с функцией прямого тифлокомментирования для болельщиков.

21 марта национальная сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Сербии на московском стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.