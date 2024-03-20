Глава Ла Лиги заявил, что у «Реала» есть возможность подписать Мбаппе

Глава Ла Лиги заявил, что у «Реала» есть возможность подписать Килиана Мбаппе.

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«У «Реала» все хорошо с финансовым фэйр-плей – они могут подписать Мбаппе и не только его. Я не знаю, о каких суммах они договорились с Мбаппе. Убежден, что у них все уже готово. Журналисты, которые пишут о «Реале», тоже в этом максимально уверены. АПЛ – еще одна лига, в которой Мбаппе мог бы оказаться, но у клубов там проблемы с ФФП. Мы увидели это в ходе январского окна. Мбаппе должен играть в Испании, а единственное место в Испании, где он может играть, – это «Мадрид», – сказал Тебас.

В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.