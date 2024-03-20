Канчельскис назвал фаворита матча Россия-Сербия

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, кого считает фаворитом предстоящего товарищеского матча России и Сербии. По его мнению, сербские игроки являются фаворитами на бумаге, ведь они участвуют в международных турнирах на уровне клубов и сборных.

© Чемпионат.com

«Будет хорошая игра, будем смотреть и переживать, а после матча уже делать какие-то выводы. Тяжело сказать, кто больший фаворит в этой встрече. На бумаге все могут быть фаворитами, а по факту иначе. Мы сейчас вообще не играем, а они участвуют и в Евро-2024, и в Лиге чемпионов, так что на бумаге они фавориты. Посмотрим на наш уровень. Можно только пожелать удачи», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, товарищеская игра сборных России и Сербии состоится завтра, 21 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск. Через несколько дней (25 марта) россияне встретятся с национальной командой Парагвая.