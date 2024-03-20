Стало известно, при каких условиях суд освободил Алвеса на время апелляции

Стали известны условия, которые нужно соблюдать бывшему футболисту сборной Бразилии Дани Алвесу, освобождённому судом Барселоны на время рассмотрения апелляции. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, у экс-футболиста «Барселоны» отобрали паспорта и обязали каждую неделю отмечаться в суде Барселоны. Сам Алвес пообещал, что не покинет пределы Испании. Напомним, в январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.

20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.