Мостовой назвал фаворита в матче России с Сербией

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии. По его мнению, сборная России является фаворитом предстоящей встречи. Игра состоится завтра, 21 марта. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

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