Иностранный футболист выступил против отстранения России

Футболист сборной Сербии Радич выступил против отстранения России от соревнований
Бывший сербский вратарь «Ростова» Деян Радич заявил, что он против отстранения российских футболистов от международных соревнований, передает Metaratings.
«Сколько стран вели боевые действия, и все в футбол играют. Но кто-то посчитал, что вправе решать, кому играть в футбол, а кому нет. Так не должно быть, все должны участвовать», — сказал Радич.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.
25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.
Ранее экс-тренер сборной России назвал лидера национальной команды.