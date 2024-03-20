Тренер сборной Сербии Стойкович сравнил команду России с датчанами и англичанами

Сборная России по футболу из участников чемпионата Европы в Германии по своей игре напоминает команды Дании и Англии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на "ВТБ-Арене" в Москве. Начало - в 20:00 мск.

"Мне кажется, что мы узнали о матче уже после жеребьевки чемпионата Европы в Гамбурге, это было в декабре, - сказал Стойкович. - У нас не было никаких сомнений, приняли соглашение сразу. Считаем, что предстоящий матч будет хорошей подготовкой перед Германией. Нас встретили нормально, ничего необычного".

"По видео мы видим, что [главный тренер сборной России] Валерий Карпин формирует современную игру по схеме 4-3-3. Нас ждет трудный матч, попробуем наши различные варианты. Очень много хороших игроков, игра будет непростой. На какую команду сборная России похожа из участников чемпионата Европы? Есть схожесть с Англией и Данией, Германия так не играет", - добавил он.

Сборная Сербии вышла на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля.