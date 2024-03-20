Marca: Дани Алвес сдал свой паспорт, чтобы выйти из тюрьмы

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес, который 20 марта вышел из тюрьмы под залог в €1 млн на время до окончательного приговора, сдал свой паспорт, а также он будет обязан каждую неделю отмечаться в суде Барселоны, передает Marca.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщин обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Мексиканский «Пумас», последний клуб Алвеса, расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена экс-игрока «Барселоны» сообщила об уходе от защитника после случившегося.

В составе национальной команды Бразилии Дани Алвес стал двукратным победителем Копа Америка и двукратным обладателем Кубка конфедераций.