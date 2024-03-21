Семак заявил, что Мостовой сможет сыграть после возобновления РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Андрея Мостового. Футболист покинул расположение сборной России из-за травмы голеностопа.

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«Андрей еще не прибыл в расположение клуба. Прибудет завтра. Посмотрим, насколько серьезная травма. Насколько я знаю, травма позволит сыграть Андрею в матчах после возобновления чемпионата», — передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.

Мостовой был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

Мостовой в октябре 2023 года продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года. За петербургский клуб 26-летний россиянин выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне Мостовой провел 18 матчей, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Всего за сине-бело-голубых Андрей сыграл в 126 матчах, забил 24 мяча и стал автором 11 голевых пасов.