Мостовой пропустит матчи сборной России против Сербии и Парагвая из-за травмы

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о том, почему полузащитник сборной Андрей Мостовой отсутствовал на предматчевой тренировке.

«С ним не все в порядке. Получил травму голеностопа. Он вернулся в расположение «Зенита», так как он не смог бы сыграть с Парагваем. Вызывать кого-то другого не будем», — сказал Карпин на пресс-конференции.

По информации «Матч ТВ», футболист сине-бело-голубых был единственным игроком, который отсутствовал на тренировке на «ВТБ Арене» перед матчем с Сербией.

Встреча национальных команд России и Сербии состоится завтра, 21 марта в 20:00 по мск и пройдет на стадионе «ВТБ Арена». 24 марта сборная России на этом же стадионе сыграет с Парагваем.