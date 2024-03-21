Сафонов отказался покинуть «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможном уходе из стана «быков».

© Спорт день за днем

«Я не вижу смысла уходить из «Краснодара» — это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол — это «Краснодар». Для меня это так на данный момент. Не вижу других вариантов», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Также Сафонов добавил, что любое хорошее предложение из Европы будет рассмотрено.

25-летний вратарь является воспитанником «Краснодара». Контракт Сафонова с клубом рассчитан до января 2029 года. Transfermarkt оценивает голкипера в 18 млн евро.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл 20 матчей, восемь из которых сыграл на ноль, в остальных пропустил 15 мячей.

После 20 туров «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).