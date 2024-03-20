Хаби Алонсо ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал свою работу в клубе и рассказал о планах на будущее.

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«На данный момент я очень счастлив здесь [в «Байере»]. Мне нравится моя работа в клубе, и чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас мы находимся в напряжённом, но прекрасном путешествии здесь, в Леверкузене, и я стараюсь сделать всё возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу. Честно говоря, я сейчас не в том состоянии, чтобы думать о следующем шаге. Я думаю о том, где сейчас нахожусь. Я считаю, что нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим», – приводит слова Алонсо Liverpool Echo.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Сейчас леверкузенский клуб возглавляет таблицу Бундеслиги с 70 очками, набранными в 26 встречах. Ранее в СМИ появилась информация, что испанский специалист может покинуть «Байер» по истечении сезона. С Алонсо уже связались представители «Баварии» и «Ливерпуля».