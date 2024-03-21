Пике допустил, что в будущем может стать президентом «Барселоны»

Экс‑защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике допустил, что в будущем может занять должность президента каталонской команды.

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— Если я могу чем‑то помочь, то я хочу это сделать. Но, думаю, что сейчас не самое подходящее время, так как я сосредоточен на испанской медиалиге, мы находимся в процессе расширения. Никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Быть президентом «Барселоны» — большая ответственность. Я мог бы оказать большое влияние на клуб, если решусь на такой шаг. В будущем я могу изучить такую возможность, но не сейчас, — приводит слова Пике beIN Sports.

Пике 37 лет, в составе «Барселоны» он стал девятикратным чемпионом Испании, семь раз завоевал Кубок страны, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Также защитник выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». В составе сборной Испании Пике стал чемпионом мира и выиграл чемпионат Европы.