Килиан Мбаппе — самый высокооплачиваемый игрок французской Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1. Он получает почти в шесть раз больше, чем его одноклубник Усман Дембеле. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

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По сведениям источника, зарплата Мбаппе в «ПСЖ» составляет € 6 млн в месяц (€ 1,5 млн в неделю). Дембеле зарабатывает € 1,2 млн в месяц и занимает второе место в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в лиге. Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе, вероятнее всего, покинет парижский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале». В нынешнем сезоне 25-летний французский нападающий провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

После 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в таблице, набрав 59 очков.