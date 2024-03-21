Журналисты раскрыли, сколько Кузяев получает в "Гавре"

Стало известно, сколько российский полузащитник Далер Кузяев зарабатывает во французском «Гавре». Так, по данным L'Equipe, россиянин получает € 80 тыс. в месяц. Это позволяет ему занимать второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков «Гавра».

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Отмечается, что больше Кузяева получает только гвинейский нападающий Мохамед Байо.

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом». В сезоне-2023/2024 российский полузащитник провёл за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Далера 31-летнего Кузяева в € 9 млн.