Угальде рассказал о своих чувствах в «Спартаке»

Коста-риканский форвард московского «Спартака» Манфред Угальде поделился своими мыслями о времени прибывания в стане красно-белых.

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«Я чувствую себя очень хорошо, нас здесь семь или восемь игроков, с которыми мы общаемся, плюс главный тренер — испанец. Я чувствую себя как дома, я очень доволен своим решением. Город и клуб впечатляют», – приводит слова Манфреда Угальде ESPN.

Футболист перешел в «Спартак» в конце января 2024 года. В текущем сезоне 21-летний форвард принял участие в 28 играх во всех турнирах за «Твенте», в которых сумел забить девять голов и совершил семь результативных передач. За красно-белые Угальде провел три встречи, в которых не отметился результативными дейсвиями.

Манфред Угальде подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро.

30 марта на «Лукойл Арене» в Москве «Спартак» примет «Урал». Стартовый свисток запланирован на 19:00.