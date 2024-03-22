Стал известен состав сборной России U21 на матч с Уругваем U20

Сегодня, 22 марта, молодёжная сборная России для игроков не старше 21 года проведёт товарищеский матч с уругвайской национальной командой для футболистов не старше 20 лет. Встреча пройдёт на стадионе «Луис Франсини» в Монтевидео. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 1:00 мск.

©

Стартовый состав сборной России: Москвичёв, Коледин, Лукин (к), Кирш, Рядно, Чобанов, Кучугура, Зорин, Чупаев, Родионов, Дмитриев.

Стартовый состав сборной Уругвая: Бонилла, Пасифико, Пино, Алегре, Мачадо, Амаро, Куэлло, Эчеверриа, Инверсо, Кальоне, Дудок.

Всего в Уругвае молодёжка проведёт три матча. Следующий состоится 23 марта. Соперником сборной России станет «Насьонал» U21. Заключительный матч пройдёт 25 марта, когда молодёжная сборная встретится с «Монтевидео Сити Торке» U21.