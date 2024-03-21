Генеральный секретарь РФС рассказал, когда будет продлен контракт с Карпиным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на тему продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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«Продление контракта? Наверное, это должно произойти по окончании сезона. Надо понимать, что Валерий Георгиевич сильно загружен. Просто посмотрите за его логистикой. У нас такие отношения, что нам хватит 10 секунд, чтобы всё согласовать. Прошлый контракт мы подписывали минуты две», - приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Контракт 55-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда заняла второе место (зона стыков) в группе Н в квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

На мартовских сборах Россия проведет две игры: 21-го со сборной Сербии и 25-го со сборной Парагвая. Оба матча состоятся в Москве на «ВТБ Арене».