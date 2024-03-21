В РФС объяснили идею с налогом на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему организация может ввести налог на легионеров в чемпионате России.

«Давайте тогда вернёмся в февраль 2022-го, когда принимался новый лимит. Мы ввели лимит, который в этом году нужно заново обсуждать c министерством спорта. Почему сейчас снова поднялась эта тема? Просто коллеги спросили про тот фонд, но это не новая идея – она просто была заморожена», – сказал Митрофанов «Чемпионату».

По словам Митрофанова, в 2022 году Министерство спорта РФ требовало ужесточить лимит на легионеров не только в хоккее, но и в футболе, однако РФС настоял, что по причине иной комплектации команд, лимит нужно оставить прежним и расширить заявку до 13 легионеров.

Кроме того, РФС предложили сформировать некий фонд, который будет состоять из вложений клубов, которые будут регулироваться следующим образом: одна минута на поле легионера до 23 лет – 5 тысяч рублей, старше 23 лет – 10 тысяч рублей. В конце года эти средства перераспределят среди команд.