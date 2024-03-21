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Беллингем — самый дорогой игрок Ла Лиги, в топ-10 только футболисты «Реала» и «Барселоны»

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил обновлённую версию рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Испании. Игроком с наиболее высокой рыночной стоимостью стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Transfermarkt оценил англичанина в € 180 млн.

Беллингем — самый дорогой игрок Ла Лиги
© Чемпионат.com

Отметим, что топ-5 самых дорогих игроков Ла Лиги состоит только из футболистов, представляющих «Реал», а полностью десятка выглядит следующим образом:

  1. Джуд Беллингем («Реал», € 180 млн).
  2. Винисиус Жуниор («Реал», € 150 млн).
  3. Федерико Вальверде («Реал», € 100 млн).
  4. Родриго Гоэс («Реал», € 100 млн).
  5. Эдуарду Камавинга («Реал», € 90 млн).
  6. Гави («Барселона», € 90 млн).
  7. Педри («Барселона», € 90 млн).
  8. Орельен Тчуамени («Реал», € 90 млн).
  9. Френки де Йонг («Барселона», € 80 млн).
  10. Рональд Араухо («Барселона», € 90 млн).
Футбол
Джуд Беллингем
Рональд Араухо
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