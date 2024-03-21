Беллингем — самый дорогой игрок Ла Лиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил обновлённую версию рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Испании. Игроком с наиболее высокой рыночной стоимостью стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Transfermarkt оценил англичанина в € 180 млн.

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Отметим, что топ-5 самых дорогих игроков Ла Лиги состоит только из футболистов, представляющих «Реал», а полностью десятка выглядит следующим образом: