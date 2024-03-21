РФС вел переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах по поводу товарищеского матча сборных России и Уругвая.

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Сборная России в четверг сыграет с командой Сербии, встреча со сборной Парагвая состоится 25 марта. Обе игры пройдут на стадионе московского «Динамо».