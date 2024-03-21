РФС вел переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах по поводу товарищеского матча сборных России и Уругвая.
Сборная России в четверг сыграет с командой Сербии, встреча со сборной Парагвая состоится 25 марта. Обе игры пройдут на стадионе московского «Динамо».
— Мы вели переговоры с Уругваем о товарищеском матче со сборной России у нас. Уругвай был готов с нами сыграть, но они хотели провести два матча в эту паузу и не смогли найти второго соперника, который был бы недалеко от нас. Был вариант с Турцией, который мы им рекомендовали, чтобы оттуда они приехали к нам. Но, к сожалению, не срослось. Сыграем ли через какое‑то время? Не знаю, — цитирует Митрофанова «Чемпионат».