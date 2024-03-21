Тюкавин: матч с Сербией будет сравним с финалом

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной Сербии, а также высказался о составе этой национальной команде.

© Чемпионат.com

«Все понимают, что это серьёзная команда. Многие футболисты играют в ведущих чемпионатах Европы. Отметил бы атакующих игроков – Милинковича-Савича, Митровича. С некоторыми ребятами знаком по РПЛ. Сербы очень плотно играют один в один, не дают пространства разбежаться. Матч будет тяжёлым, но интересным, и я уверен, что домашняя атмосфера должна нам помочь. Тяжело ли настраиваться на товарищеский матч? Вообще нет. Сам факт, что ты выходишь на поле в майке сборной России, уже делает максимально мотивированным и сконцентрированным. Ну а когда полные трибуны гонят тебя вперёд, эмоции зашкаливают. Поэтому для меня матч с Сербией будет сравним с финалом», — сказал Тюкавин в интервью в предматчевой программке к матчу Россия – Сербия.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.