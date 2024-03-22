Захарян постеснялся сказать, что кричал, когда забил первый мяч за «Реал Сосьедад»

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился эмоциями от первого гола в Ла Лиге, отметив, что не понимал, как его праздновать, передает Okko.

«Не понимал, как праздновать и что делать. Одни эмоции были, просто бежал как сумасшедший. Что крикнул? На русском, но лучше не надо (смеется)», — сказал Захарян.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.