Братья Миранчуки прокомментировали победу России в матче с Сербией

Полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки прокомментировали победу национальной команды в товарищеском матче с Сербией. Игра проходила 21 марта в Москве и завершилась уверенной победой россиян со счётом 4:0, а оба брата забили по голу. Послематчевые комментарии Миранчуков опубликованы на официальном сайте РФС.

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