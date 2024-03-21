Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил разгромную победу над Сербией в товарищеском матче. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, огромную роль в таком результате сыграло удаление у сербов.

«Если отбросить эти вещи, то не понравилась концовка первого тайма. Чуть расслабились», — добавил специалист.

Он также отметил, что красная карточка у соперника помешала тренерскому штабу сборной России получить информацию о состоянии подопечных. «Сейчас можно сказать, что ничего не получили. Получили только результат, которым очень довольны», — добавил тренер.

Сборная России на своем поле обыграла Сербию со счетом 4:0 ранее 21 марта. С 21-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Милана Гайича.