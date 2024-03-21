Президент РФС Дюков оценил матч сборной России с Сербией
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0).
«Хорошо, что мы сыграли этот матч. Вы знаете, что это первая игра для национальной сборной против европейской команды за продолжительной время, это важно. Нам было важно сыграть против сильной сборной, которой сборная Сербия и является, чтобы проверить готовность нашей команды. Но я не могу сказать, что проверка получилась, поскольку судья убил интригу практически в самом начале. Приходите на игру с Парагваем в понедельник. Тогда будет понятно, насколько мы готовы. Либо мы действительно такие сильные или просто так сложилось стечение обстоятельств. Понравился неплохой футбол, неплохое качество игры. Главное понравилось – желание и то, что команда играла до финального свистка. Это была очень важная игра для нашей команды. Мы играли с сильным соперников, поэтому было важно проверить себя в игре с сильным соперников. К сожалению, 70 минут мы играли в неравных составах, поэтому на данный сложно понять — или мы такие сильные, или просто стечение обстоятельств. Поэтому приглашаю всех на матч с Парагваем в понедельник, где мы действительно увидим, насколько мы сильны и как сказался бан УЕФА и ФИФА на наши команды. В понедельник мы поймём уровень нашей конкурентоспособности», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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