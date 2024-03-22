Карпин похвалил сборную России за настрой в матче с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги матча против Сербии. Наставник похвалил свою команду за настрой на игру.

«Пока мы играли в равных составах, вопросов к сербам вообще не было. Это хорошая и физически мощная команда, у которой в порядке игра с мячом. Было бы интереснее, если бы мы остались в равных составах, но так случилось. Старались ли сербы или нет – вопрос не ко мне. Главное, что сборная России старалась» - заявил тренер в интервью телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России победа Сербию со счётом 4:0.