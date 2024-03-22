В Сербии назвали лучшего игрока в составе сборной России

Сербский журналист Урош Самарджич назвал лучшего игрока в составе сборной России.

«Я знаю почти всех игроков вашей сборной, потому что много сербских футболистов играют в России, и мы за ними следим. Поэтому я и говорю, что сборная России очень сильна. Лучшим же российским игроком является Александр Головин», — приводит слова Самарджича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в четверг, 21 марта состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

В следующем матче национальная команда России встретится со сборной Парагвая. Игра пройдёт 25 марта.