Промес является резидентом ОАЭ — источник

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ по совету своего окружения, сообщает Metaratings.

© Чемпионат.com

По информации источника, игроку рассказали, что это могло спасти его от потенциальной экстрадиции в Нидерланды, где Промес был осужден на 7,5 года. Напомним, ранее появилась информация, что Промес покинул место ДТП, произошедшего в Дубае. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса в ближайшее время экстрадируют.

В нынешнем сезоне Квинси провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.