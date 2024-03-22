В РФС объяснили отказ от перехода в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил отказ от перехода страны в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова приводит «Чемпионат».

Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — самая богатая конфедерация в мире, где сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами составляет 4,4 миллиарда евро. Он подчеркнул, что УЕФА ежегодно инвестирует в РФС сумму в три раза превосходящую ту, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов.

В декабре 2023 года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА). Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.