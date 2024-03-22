«Спартак» может получить от Промеса компенсацию

«Спартак» может получить от Квинси Промеса компенсацию.

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В случае досрочного расторжения контракта по своей инициативе Промес должен будет выплатить «Спартаку» до 20 млн евро, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника.

Квинси вернулся в «Спартак» в 2021-м, подписав контракт сроком до 2024-го с опцией продления еще на сезон. На тот момент в Нидерландах на него было заведено первое из двух уголовных дел – о нападении на двоюродного брата с ножом. В 2023-м Промеса приговорили к полутора годам лишения свободы, сейчас решение проходит стадию обжалования. Прокуратура Нидерландов не требует ареста футболиста до вынесения решения по апелляции.

По словам источников, при заключении соглашения стороны договорились, что договор расторгнут, а клуб и футболист не будут иметь друг к другу каких-либо претензий, если Промес лишится возможности исполнять контракт в связи с приговором за нападение на кузена. Однако договоренностей относительно другого уголовного дела, обвинения по которому были выдвинуты уже после заключения договора, в январе 2023-го, быть не могло. В этой ситуации стороны будут руководствоваться общими положениями договора.

Так, в договоре прописана компенсация за расторжение договора по инициативе Промеса в размере свыше 20 млн евро. Источники допускают, что эта цифра – сумма затрат «Спартака» на трансфер и ежегодной зарплаты игрока по контракту. По данным источников РБК, знакомых с контрактом игрока, клуб заплатил за Промеса около 9 млн евро, а его зарплата составляет 3,5 млн евро и до 750 тысяч евро бонусами ежегодно.

Источники РБК, имеющие опыт участия в международных спортивных судах, отмечают, что «Спартак» не сможет получить все упомянутые 20 млн евро, поскольку игрок отработал практически весь контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Но клуб, по их словам, имеет возможность отсудить остаток суммы по соглашению.

Если «Спартак» уволит Промеса в связи с существенным нарушением обязанностей по трудовому договору, в том числе в связи с вступлением в силу решения по второму уголовному делу, то Промес будет должен выплатить компенсацию в размере, рассчитываемом Палатой по разрешению споров ФИФА. Обычно это зарплата футболиста до конца договора (стоимость его услуг) плюс неамортизированная часть трансферной выплаты (с учетом того, что договор истекает в конце июня 2024-го, почти вся трансферная выплата уже амортизирована). При этом Палата может присудить потерпевшей стороне и бо́льшую сумму с учетом понесенного ущерба и иных обстоятельств дела. Так, ФИФА может учесть вышеупомянутые 20 млн евро как ориентир для расчета компенсации.

В контракте есть уточнение, что существенным нарушением договора, являющимся уважительной причиной для расторжения договора, считается в том числе отсутствие в расположении клуба по невыясненным или необоснованным причинам в течение 48 часов во время соревновательного периода и 96 часов – во внесоревновательный период. Однако этот пункт может не сработать, говорят юристы, которых опросил РБК. По их словам, ФИФА в своей практике и в официальном комментарии к регламенту по статусу говорит, что если стороны прямо прописывают в договоре обстоятельства, которые считаются уважительной причиной для расторжения, то арбитры их учтут для полной картины, но не признают таковыми автоматически. Они все равно будут проводить оценку существенности такого нарушения для целей расторжения договора.

В плане прогулов ФИФА последовательно придерживается подхода, что увольнение должно быть самой крайней мерой: сначала клуб должен предупреждать футболиста о недопустимости его поведения, слать претензии, применять менее строгие меры, например, штрафы, и только потом увольнять – когда становится очевидно, что футболист не планирует возвращаться к исполнению договора. Однако клуб в любом случае может применить к футболисту значительные штрафы даже в случае однократного опоздания или пропуска тренировки, и тем более официального матча.

В контракте есть и другие пункты, которые пересекаются со стандартным трудовым договором, который заключают в России. В частности, клуб по собственной инициативе имеет право досрочно расторгнуть договор и потребовать от футболиста выплаты компенсации в случае грубого нарушения трудового договора – например, дисквалификации на длительный срок или нарушения антидопинговых правил, а также неоднократного неисполнения футболистом трудовых обязанностей, например систематических опозданий, нарушения спортивного режима.