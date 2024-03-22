Хлусевич высказался о болельщике, выбежавшим на поле в матче Россия — Сербия

Защитник московского «Спартака» и национальной сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал выходку болельщика в матче Россия — Сербия.

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«Наверное, я все-таки буду побыстрее. Но он молодец», - приводит слов Даниила Хлусевича «Спорт-Экспресс».

В середине второго тайма товарищеского матча Россия — Сербия фанат выбежал на газон и пробежал через все поле. Только после этого стюарды поймали парня. Встреча состоялась в Москве, 21 марта. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Валерия Карпина. 25 марта сборная России проведет товарищескую игру против Парагвая в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.